Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar ABD ve Rusya'nın savaş stratejisini bozdu

TÜRKİYE'nin ürettiği İHA ve SİHA'lar ABD ve Rusya'nın savaş stratejisini bozdu. SİHA'ların karmaşık ve senkronize ataklarını ciddi tehdit olarak değerlendiren Rusya ve ABD yeni hava savunma teknolojileri geliştirme yoluna gitti.

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TÜRKİYE'nin geliştirdiği yeni savaş stratejisi ABD ve Rusya'nın planlarında değişikliğe gitmesine neden oldu. İHA ve SİHA'ların Karabağ, Donbas ve Libya alanlarında göstermiş olduğu başarılar sonucunda ABD ve Rusya, hava savunma sistemlerinde güncelleme ya da yeni ürünler ortaya koyma yoluna gittiler.

ABD ve Rusya gelişen 'silahlı insansız hava aracı' teknolojilerine karşı savunmasız kaldı. Rusya, Türk yapımı Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı savunmasız kalmasının ardından Pantsir Hava Savunma Füze ve Top Sistemi'nde güncellemeye gitmişti. ABD ise Arizona çöllerinde SİHA'lara karşı geliştirilen özel hava savunma sistemlerini test etti.

"Giderek daha önemli hale geldi"

ABD ordusu tarafından kritik bir sorun olarak algılanan SİHA'lar geleneksel hava savunma sistemleriyle püskürtülemiyor. Rusya'nın Donbas bölgesinde Bayraktar TB2 SİHA'lara karşı hava sistemlerini kullanması ve maliyetlerin haddini aşması ABD ordusunun da gündemine geldi.

ABD'li bir yetkili konuya ilişkin, "Ülkeler karmaşık, senkronize saldırılar gerçekleştirmek için SİHA'ları kullanabileceklerini gösterdiler ve bu da askeri ve sivil tesislere yönelik çoğalan tehdidi ele almayı giderek daha önemli hale getirdi" dedi.