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İstanbul'da yağmurla birlikte trafik kilitlendi! Durma noktasına geldi

İstanbul'da yağmurla birlikte trafik kilitlendi! Durma noktasına geldi

İSTANBUL genelinde beklenen yağışlı hava öğle saatlerinde etkisini göstermeye başladı. Yağışlı hava nedeniyle mesai bitiminde kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 78’e çıktı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yağışlı hava tahminlerinin ardından İstanbul'da öğle saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Etkili olan yağış, hava trafiğini kent genelinde adeta durma noktasına getirdi. Etkili olan yağışla birlikte gün içerisinde hafta içi olmasıyla trafik yoğunluğu arttı. Mesai bitmeden erken eve gitmek isteyen vatandaşlar, yağışın da etkisiyle yoğunluk oluşturdu.

Trafik yoğunluğu saat 17.00 itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik uygulamasında trafiğin yüzde 78 olduğu görüldü. Yoğunluğun Küçükçekmece mevkii Avcılar istikameti, Bakırköy-Şirinevler arası Ankara ve Edirne istikameti, Basın Ekspres Başakşehir istikameti, TEM Otoyolu Bahçeşehir Mevki Ankara istikameti, TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa ve O-3 Bağlantı Yolu Otogar mevkiinde yoğun trafiğin olduğu görüldü.

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