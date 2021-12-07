Antalya'da turistik sahil moloz yığınına döndü! Defineciler akın etti
Turizm kenti Antalya’da her yıl milyonlarca turisti ağırlayan dünyaca ünlü Konyaaltı sahili yaşanan şiddetli fırtına sonrasında oluşan dev dalgalar ile adeta moloz yığınına döndü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya’yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında ‘turuncu’ kod vererek uyarmıştı.
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Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına sabah saatlerinden itibaren vatandaşlara zor anlar yaşattı.
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Etkili olan sağanak yağmurun ardından dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline döküldü.
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Dağlardan koparak yaklaşık 4-5 metre bulan dev dalgalar ile birlikte sahile gelen moloz yığınları kumsala vurdu.
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