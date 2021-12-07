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Ali Erbaş Katar'da Türkiye ve Katar, İslam karşıtlığına karşı iş birliği

Ali Erbaş Katar'da Türkiye ve Katar, İslam karşıtlığına karşı iş birliği

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim arasında imzalan Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı ile İslam karşıtlığı eğilimine karşı somut adımlar atılması konusunda iş birliği yapılacak.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani huzurunda 12, toplamda 15 anlaşma imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Al Sani'nin, Emirlik Divanı'ndaki baş başa görüşmesinin ardından çeşitli anlaşmalar imza altına alındı.

Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmalar çerçevesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Katar Vakıflar ve İslam İşleri Bakanlığı arasında “Vakıflar ve İslami İşler Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı.
İşbirliği Mutabakat Zaptı’nı Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile Katar Devleti Vakıflar ve İslam İşleri Bakanı Ghanem bin Shaheen Al Ghanim imzaladı. İmzalanan iş birliği anlaşması ile, uluslararası planda kaygı verici şekilde artmakta olan İslam karşıtlığı eğilimine karşı gerek bölgesel gerek uluslararası seviyede somut adımlar atılması konularında iş birliği yapılacak.

Ayrıca anlaşma ile, güncel meselelerle ilgili toplantılar düzenlenecek, hac ve umre konularında iki kurum arasında tecrübe paylaşımı yapılacak. Müslüman topluluklara, öğrencilere destek sağlanması noktasında iş birliğinin yanı sıra, irşat faaliyetleri, vakfiyeler, zekat konularında tecrübe ve birikimler paylaşılacak.

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