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Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tarihi belli oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tarihi belli oldu

 Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'de 17'nci haftadan 23'üncü haftaya kadar olan maç programını açıklarken, Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin de tarihi netleşti.

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Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanacak derbi karşılaşması, 19 Aralık Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Ligin 23'üncü haftasında oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor maçı ise 23 Ocak 2022 Pazar günü saat 19.00'da Nef Stadyumu'nda oynanacak.

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