BIST 1.981
DOLAR 13,59
EURO 15,30
ALTIN 780,14
HABER /  SAĞLIK

Viagra'nın Alzheimer tedavisi üzerinde etkili olduğu gözlemlendi

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
Viagra'nın Alzheimer tedavisi üzerinde etkili olduğu gözlemlendi

ABD merkezli Cleveland Klinik Araştırma Merkezi, inceledikleri 1600 ilaç arasından Viagra'nın Alzheimer hastalığı tedavisi için en uygun ilaç olduğunu ileri sürdü. Bulgular hastalığa yakalanma olasılığının yüzde 69 oranında azalttığı belirtildi. İlacın Alzheimer tedavisinde kullanılması için bir dizi klinik test yapılması gerektiği vurgulandı.

Abone ol

ABD Cleveland Klinik Araştırma Merkezi, yaptığı basın açıklamasında, Sildenafil'i (Viagra) Alzheimer hastalığını önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olacak umut verici bir ilaç adayı olarak tanımladı. 7 milyondan fazla hastadan oluşan bir veri tabanının geniş ölçekli analizi yoluyla elde edilen bulgulara göre Sildenafil'in Alzheimer hastalığı insindansını yüzde 69 oranında azalttığını belirledi. Ancak bilim insanları yaptıkları çalışmanın 'klinik testlerle' teyit edilmesi gerektiğini ve Sidenafil'in Alzheimer tedavisinde kullanılması için birçok bilimsel aşamadan geçmesi gerektiğini vurguladı.

En iyi ilaç adayı Sildenafil

Araştırmanın finansörü Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) bir parçası olan Ulusal Yaşlanma Enstitüsünde (NIA) İlaç Geliştirme Program Direktörü Dr. Jean Yuan, "Bu, Alzheimer hastalığı klinik deneyleri için iyi adaylar olabilecek mevcut ilaçları veya mevcut güvenli bileşikleri bulmak için desteklediğimiz birçok çabadan biridir" dedi.

Araştırmacılar geniş bir gen haritalama ağı kullanarak 1600'den fazla FDA onaylı ilaçtan hangisinin Alzheimer hastalığı için etkili bir tedavi olabileceğini belirlemek için genetik ve diğer biyolojik verileri birleştirdi. Klinik öncesi modellerde biliş ve hafızayı önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilen Sildenafil (Viagra), en iyi ilaç adayı olarak sunuldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Destan dizisi Çolpan kim oynuyor gerçek adı nedir Destan dizisi oyuncuları
Destan dizisi Çolpan kim oynuyor gerçek adı nedir Destan dizisi oyuncuları
Seçim yasası düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı
Seçim yasası düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı
Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar ABD ve Rusya'nın savaş stratejisini bozdu
Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar ABD ve Rusya'nın savaş stratejisini bozdu
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tarihi belli oldu
Fenerbahçe - Beşiktaş maçının tarihi belli oldu
Ali Erbaş Katar'da Türkiye ve Katar, İslam karşıtlığına karşı iş birliği
Ali Erbaş Katar'da Türkiye ve Katar, İslam karşıtlığına karşı iş birliği
Asgari ücret ne kadar olacak? İşverenlerden toplantı sonrası açıklama: Bu yıl hiç olmadığı kadar...
Asgari ücret ne kadar olacak? İşverenlerden toplantı sonrası açıklama: Bu yıl hiç olmadığı kadar...
TEM'de yürekleri ağza getiren kaza! Midibüs yolcularla köprüde asılı kaldı!
TEM'de yürekleri ağza getiren kaza! Midibüs yolcularla köprüde asılı kaldı!
ABD'de durum fena! Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 790 bine yaklaştı
ABD'de durum fena! Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 790 bine yaklaştı
Adıyaman'da 9 katlı binadan atlayıp intihar etti! Meğer 2 gün önce...
Adıyaman'da 9 katlı binadan atlayıp intihar etti! Meğer 2 gün önce...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize desteği veriyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin büyümesine katkı sunan Katarlı kardeşlerimize desteği veriyoruz