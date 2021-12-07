Viagra'nın Alzheimer tedavisi üzerinde etkili olduğu gözlemlendi

ABD merkezli Cleveland Klinik Araştırma Merkezi, inceledikleri 1600 ilaç arasından Viagra'nın Alzheimer hastalığı tedavisi için en uygun ilaç olduğunu ileri sürdü. Bulgular hastalığa yakalanma olasılığının yüzde 69 oranında azalttığı belirtildi. İlacın Alzheimer tedavisinde kullanılması için bir dizi klinik test yapılması gerektiği vurgulandı.

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ABD Cleveland Klinik Araştırma Merkezi, yaptığı basın açıklamasında, Sildenafil'i (Viagra) Alzheimer hastalığını önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olacak umut verici bir ilaç adayı olarak tanımladı. 7 milyondan fazla hastadan oluşan bir veri tabanının geniş ölçekli analizi yoluyla elde edilen bulgulara göre Sildenafil'in Alzheimer hastalığı insindansını yüzde 69 oranında azalttığını belirledi. Ancak bilim insanları yaptıkları çalışmanın 'klinik testlerle' teyit edilmesi gerektiğini ve Sidenafil'in Alzheimer tedavisinde kullanılması için birçok bilimsel aşamadan geçmesi gerektiğini vurguladı.

En iyi ilaç adayı Sildenafil

Araştırmanın finansörü Ulusal Sağlık Enstitülerinin (NIH) bir parçası olan Ulusal Yaşlanma Enstitüsünde (NIA) İlaç Geliştirme Program Direktörü Dr. Jean Yuan, "Bu, Alzheimer hastalığı klinik deneyleri için iyi adaylar olabilecek mevcut ilaçları veya mevcut güvenli bileşikleri bulmak için desteklediğimiz birçok çabadan biridir" dedi.

Araştırmacılar geniş bir gen haritalama ağı kullanarak 1600'den fazla FDA onaylı ilaçtan hangisinin Alzheimer hastalığı için etkili bir tedavi olabileceğini belirlemek için genetik ve diğer biyolojik verileri birleştirdi. Klinik öncesi modellerde biliş ve hafızayı önemli ölçüde iyileştirdiği gösterilen Sildenafil (Viagra), en iyi ilaç adayı olarak sunuldu.