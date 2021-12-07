Türkiye'nin bulunduğu Orta Koridor'a 8 trilyon dolar yatırım bekleniyor

ÇİN'den Avrupa'ya kadar uzanan Kuşak Yol Projesi'nin Kuzey Koridoru dolunca gözler Türkiye'nin de bulunduğu Orta Koridor'a çevrildi. Türk firmaları Orta Koridor'da kara terminallerine yatırım yapmaya başladı. Orta Koridor'a yapılacak yatırımların toplamda 8 trilyon doları bulması bekleniyor.

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Pandemide tedarik zincirinde kırılmalar bir yana arz talep dengesizliği nedeniyle navlun fiyatları uçtu, konteynerler bulunamadı. Batı Doğu hattındaki ticarette alternatif rotalar aranırken bir yandan da demiryolu alternatifi çok daha fazla talep edilir hale geldi. Çin'den Avrupa'ya kadar uzanan Kuşak Yol Projesi'nin Kuzey Koridoru doldu taştı. Bu nedenle hızla gelişen ve Türkiye'den geçen Orta Koridor'a talep artıyor. Orta Koridor'a yapılacak yatırımların toplamda 8 trilyon doları bulması bekleniyor. Ulaştırma altyapısı için de 40 milyar dolarlık yatırım yapılacağı belirtiliyor.

Sabah'ın haberine göre; Kuzey Koridoru'nun kapasitesini doldurduğunu artık alternatif rotaların ön plana çıktığını belirten Pasifik Eurasia Lojistik Uluslararası Pazarlama Müdürü Ahmet Burak İçen, "Şimdi Orta Koridor ve Türkiye ön plana çıkıyor. Bizim Çin'den gelen yükler için Türk cumhuriyetleri üzerinden ürün sevkiyatı yapmamız konusunda talep artıyor. Türkiye'nin doğusunda demiryolları altyapısı ve kuru liman olarak adlandırılan yükleme boşaltma ve gümrükleme sahaları oldukça iyi durumda. Bunlara 'kuru limanlar' diyoruz. Bizim de Türkiye'de şu anda kuru limanımız var. Bu tesislere yenileri de eklenecek" dedi.

Denizden daha ucuz Deniz ve diğer taşıma yollarındaki sorunun demiryolu taşımalarına yaradığını da belirten İçen, "Fiyat olarak deniz yolundaki navlunların altındayız. Türkiye'den Çin'e 2 bin dolar gibi bir rakam var. Çin'den Türkiye'ye maliyet ise 12 bin dolar düzeyinde. Belirlenen bir tarife var. O tarifenin üzerine çıkılmamaya çalışılıyor" diye konuştu. Denizyolu ile olan fark fazla olmasa da yer bulma açısından demiryolu bir adım öne çıkıyor.

Türkiye dahil 68 ülkeye yatırım yapılacak

Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırma girişimi 'Bir Kuşak Bir Yol Projesi' tam olarak aktif hale geldiğinde Türkiye'nin de olduğu 68 ülkede altyapı yatırımlarına harcanacak tutarın toplamda 8 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. Dünya Ekonomik Forumunun verilerine göre; Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından 2013'te açıklanan projeye bu ülkenin yapacağı toplam yatırım tutarının 900 milyar doları bulacağı belirtiliyor.

İki demiryolu limanı geliyor

Taşımacılık firmalarından ve demiryoluna uzun yıllardır yatırım yapan Arkas da bu alanda yeni projelere hazırlanıyor. Biri kuzeyde ve diğeri güneyde olmak üzere iki kara terminali yatırımına başlamayı planlayan Arkas Holding'in Liman ve Terminal Hizmetleri Grup Başkanı Özgür Kalelioğlu, "Kocaeli Kartepe'de Railport isimli kara terminali kurma çalışmalarına yaklaşık 15 yıl önce başlamıştık. Arazileri peyderpey satın alarak toplamda 265 bin metrekarelik bir saha oluşturduk ve üzerine intermodal lojistik terminali dediğimiz tren ve karayolu bağlantılı bir liman kuruyoruz. Railport yatırımını Alman ortağımız alanında Avrupa'nın en büyüğü Duisport ile gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

"Avusturya Demiryolları ile anlaştık" Avusturya Demiryoları ile anlaştıklarını ve Avrupa'da dağıtımda işbirliği yaptıklarını belirten Ahmet Burak İçen, şu anda bu hatta bulunan ülkelerdeki altyapının uygun olduğunu Türkiye'de küçük yatırımlarla sistemin ideal hale geleceğini söyledi. Rusya hattında taşımaların hızlı bir şekilde arttığını vurgulayan İçen, yeni ülkelere de seferler düzenlemeyi planladıklarını vurguladı.

Uzakdoğu'dan avrupa'ya 12 günde taşıma

Railport projesi kapsamındA Uzak Doğu'dan Avrupa'ya deniz yoluyla yaklaşık bir ayda gelen yükleri Türkiye üzerinden 12 ile 15 gün arasında direkt servis olarak ulaştırabileceklerini belirten Kalellioğlu, "Avrupa'dan Çin'e yapılan taşımalarda önemli bir lokasyonda demir yolu ve kara yolu entegre hizmet verecek olan Railport, bir prototip ve sektörde ilk olacak. Railport'un faaliyete geçtikten çok kısa bir süre sonra sektörün öncüsü olarak multimodal taşımacılığı hızla geliştireceğine ve önünü açacağına inanıyoruz" dedi.

150 milyon dolarlık yatırım

Railport içerisinde 750 metrelik uluslararası trenlere yükleme boşaltma hizmetlerinin verileceği altı demiryolu hattı; tahliye, yükleme ve depolama gibi alanlar olacağını da belirten Kalelioğlu, "Büyük bir alan oluşturulacak. 150 milyon dolar yatırım ile üç fazdan oluşan proje tamamlandığında yıllık 1.5 milyon ton açık yük, 360 bin TEU konteyner, 120 bin adet araç ve 125 bin tır dorsesi elleçleme kapasitesi ile hizmet verecek. İlk etap inşaatı Kasım 2021'de başlayan Raliport'ta 2023 yılının son çeyreğinde operasyonun başlaması hedefleniyor" ifadelerini kullandı.