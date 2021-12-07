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Sivas İmranlı Belediyesi CHP'den AK Partiye geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sivas İmranlı Belediyesi CHP'den AK Partiye geçti

SİVAS İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın vefatının ardından belediye meclisi oy çoğunluğu ile Özkan Demir'i İmranlı Belediye Başkanı olarak seçti.

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SİVAS'ın İmranlı ilçesinde 2019 yılı mahalli idareler seçiminde CHP'den aday olup seçilen Murat Açıl, geçtiğimiz hafta İmranlı yakınlarında geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Açıl'ın vefatının ardından İmranlı Belediyesi Meclisi yeni başkanı belirlemek için toplandı. Yapılan toplantıda AK Parti Meclis Üyesi Özkan Demir ve CHP Meclis Üyesi Doğan Alışkan başkanlık için yarıştı. Demir, 9 üyeden 6 oy alarak başkanlık görevine seçildi.

İmranlı Belediye Başkanlığı görevine seçilen Özkan Demir, seçim sonrası yaptığı açıklamada, "Öncelikle başkanımıza Allah'tan rahmet; sevgili ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Böyle olmasını kimse istemezdi. Başkanımla İmranlı iyi bir ivme yakalamıştı. Takdiri ilahi bu kadarmış. Üzgünüz. Değerli meclis üyesi arkadaşlarımızla birlikte sağ duyulu bir şekilde seçimimizi yaptık. Görevi bize layık gördüler. Allah izin verirse yine hep birlikte bu işi yürüteceğiz" dedi.

İmranlı Belediyesi Meclisinin 5 AK Partili, 3 CHP'li ve 1 MHP'li üyesi bulunuyor.
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