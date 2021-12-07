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Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye itirafı: Birlikte çalışmalıyız

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye itirafı: Birlikte çalışmalıyız

YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, göçmen krizi ile ilgili bir itirafta bulunarak, "Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız" dedi.

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YUNANİSTAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis, CNN International'dan Christiane Amanpour'un programına konuk oldu.

Amerikan basınına konuşan Yunan Başbakan, Türkiye ile iş birliği konusunda şaşırtıcı bir şekilde 'yapıcı' yanıtlar verdi.

"Birlikte çalışmalıyız"

Miçotakis, göçmen krizi ile ilgili Türkiye ile birlikte çalışmaya mecbur olduklarını ifade ederken şunları söyledi:

"Denizde hayatı tehlikede olanları kurtarmak için her gün elimizden geleni yapıyoruz. Ama komşularımızla da birlikte çalışmalıyız. Bu durumda Türkiye'yle birlikte çalışmalıyız. Bu doğru bir yaklaşım. Kaçakçıları durdurmak için birlikte hareket etmeliyiz." 

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