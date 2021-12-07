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Seçim yasası düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı

Seçim yasası düzenlemesinde çalışmalar tamamlandı

Seçim barajının düşürülmesi çalışmalarında yok haritası belirlenirken kiralık vekil uygulamasına da son verecek yeni düzenlemeler seçim yasası düzenlemesinde ele alındı.

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2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için  siyasi partilerin seçim barajı konusundaki bekleyişi devam ederken bu konudaki yol haritası da belirlendi. İlk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği seçim kanunu ve siyasi partilere ilişkin mevzuatta değişiklik yapılması önerisi için AK Parti ve MHP çalışmalarını tamamladı.

AK Parti kurmaylarının hazırladığı çalışmalarda seçim barajının yüzde 7 olmasına karar kılındı. Seçim barajının yüzde 7'ye inecek olması oy oranı düşük olup meclise girmek için ittifak arayışında olan partileri de yakından ilgilendiriyor. Özellikle küçük partiler meclise girebilmek için yeni bir ittifak arayışına yönelmişti.

Kiralık vekil uygulamasına son

Barajın bu rakama düşmesiyle ittifak olmadan da siyasi partilerin meclise rahatlıkla girmesi beklenirken AK Parti, siyasi partilerin milletvekili transferi ile mecliste grup kurarak seçime girme yeterliliği kazanmasını önleyecek bir değişikliği de teklif taslağına koydu. Teklif taslağında grubu bulunması seçeneği yer almayacak. Böylelikle ödünç milletvekili uygulamasına gerek kalmayacak

Mart ayında meclise sunulması bekleniyor

İlk olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak olan taslağın MHP ile birlikte teklife dönüştürülüp mart ayı başında meclis gündemine getirilmesi bekleniyor.

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