Asgari ücret ve stokçulukla mücadele Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda görüşülecek

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi çarşamba günü toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantıda güncel iç ve dış meseleler ele alınacak. Kabine gündeminde stokçulukla mücadele ve bu alandaki yaptırımlar olacak. Asgari ücret mesaisinde gelinen son aşama da o toplantıda ele alınacak.

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Asgari ücret görüşmeleri, stokçuluk, yükselen döviz kurları ve dış ilişkiler... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda bu kritik başlıklar ele alınacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar ziyaretinin ardından toplantıya başkanlık edecek.

Toplantı gündeminde stokçulukla mücadele var. Erdoğan, Ticaret Bakanlığına stokçuluğa karşı talimat verdiğini duyurmuştu. Gıdadan, otomobile kadar birçok sektörde yapılan stokçuluğa karşı atılabilecek adımlar ve yaptırımların ne kadar ağırlaştırılacağı kabinede ele alınacak.

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari Ücret Tespit Komisyonu mesaisini sürdürüyor. Hükümet, işçi ve işveren tarafı ikinci toplantıyı geride bıraktı. O toplantılarda kaydedilen aşama kabinede toplantısında masaya yatırılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret araştırmasının sonuçlarını kabinenin bilgisine sunacak. 3 bin 500 liradan 4 bin 500 liraya kadar telaffuz edilen çeşitli rakamlar kabinede müzakere edilecek. Ayrıca asgari ücrette vergi indirimi, işçiye ücret desteği gibi seçenekler de kabinede değerlendirilecek.

Kurun istikrara kavuşması için hangi adım atılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aldığı faiz indirimi kararının ardından yükselen döviz kurlarının ekonomiye etkisi de kabinenin bir diğer gündem başlığı. Merkez Bankasının geçtiğimiz hafta 2 kez yaptığı piyasa müdahalesi ve yaşanan dalgalanmanın istikrara kavuşması için atılabilecek ek adımlar kabinede görüşülecek.

BAE ve Katar ziyaretinin yansımaları masada olacak

Türkiye, bir süredir Körfez ülkeleri ile önemli temaslarda bulunuyor. Geçtiğimiz ay Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Abu Dabi Veliaht Prensi El Nahyan'ın yaptığı Türkiye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'a gitti. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de Katar temaslarının yansımaları kabinenin gündeminde olacak.