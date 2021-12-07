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Fatih Terim bel fıtığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Fatih Terim bel fıtığı nedeniyle hastaneye kaldırıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

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Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, hastaneye kaldırıldı.

68 yaşındaki teknik adam, bel fıtığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Tecrübeli teknik adamın kontrol amaçlı hastanede olduğu bildirildi.

LAZIO MAÇINDA KENARDA OLMASI BEKLENİYOR
Sarı-kırmızılılar, perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Fatih Terim'in, maçta takımın başında olması bekleniyor.

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