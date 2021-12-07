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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü yüzde 2,78 kazançla 1.981,04 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre 53,65 puan artarken toplam işlem hacmi 42,1 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. BIST 100 endeksi gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.984,03 puana, kapanış rekorunu da 1.981,04 puana taşıdı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 4,31 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5.79 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,71 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'nin açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirterek veri gündeminde ise Japonya'da büyüme ve ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin öne çıkacağını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini aktaran analistler teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.990 seviyesinin direnç, 1.870 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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