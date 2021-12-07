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Kocaeli'de karısını silahla yaralayan kişi kendi kafasına sıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kocaeli'de karısını silahla yaralayan kişi kendi kafasına sıktı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde tartıştığı eşini silahla yaralayan şahıs, daha sonra kendi kafasına ateş ederek canına kıydı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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KOCAELİ'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi İlbey Sokak'ta meydana gelen olayda; bir fabrikada işçi olarak çalışan Yusuf Demirel (45) ile eşi Muhlise Demirel (41) arasında çiftin yaşadığı evde tartışma çıktı. Tartışmanın daha da hararetlenmesi üzerine Yusuf Demirel, tabancasını çıkararak eşine ateş etti. Daha sonra silahı kendi başına doğrultan Demirel, intihar etti.

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulanslara alınan yaralılardan Yusuf Demirel, Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine; Muhlise Demirel, Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhlise Demirel'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Yusuf Demirel ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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