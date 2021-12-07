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Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Cemal Kaşıkçı cinayetinde yeni gelişme!

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren 15 kişilik suikast timinde yer alan bir kişi Fransa Havalimanında yakalandı.

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Reuters'ta yer alan habere göre, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda katledilen Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili aranan bir kişi Fransa'da havalimanında yakalandı.

NE OLMUŞTU?
Orta Doğu'nun etkin gazetecilerinden, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de girdiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

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