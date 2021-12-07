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Joe Biden ile Vladimir Putin'in Ukrayna görüşmesi

Joe Biden ile Vladimir Putin'in Ukrayna görüşmesi

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya lideri Vladimir Putin, Ukrayna'daki sınır gerilimini görüştü.

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Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Biden, video-konferans yöntemiyle görüşmek için bir araya geldi.

Temmuz ayındaki telefon görüşmelerinden bu yana ilk temasları olan iki liderin gündemi, Ukrayna’nın doğusunda gerilim..

Bıden, 'merhaba seni tekrar görmek güzel' diyerek el salladı
Biden, görüşmeye “Merhaba, sizi tekrar gördüğüme sevindim. Ne yazık ki G20 zirvesinde birbirimizi görmedik. Umarım bir dahaki sefere yüz yüze görüşebiliriz” diyerek ve el sallayarak sözlerine başladı.

Ukrayna hükümeti, ülkenin doğusunda tek taraflı bağımsızlıklarını ilan eden ancak tanınmayan Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri ile temas hattına yaptığı askeri yığınağı güçlendirmiş durumda.

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