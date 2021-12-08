Borussia Dortmund Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund'a 5-0 mağlup oldu ve grubu puansız son sırada tamamladı. Beşiktaş böylece Fenerbahçe'nin ardından Devler Ligi tarihinde grup aşamasını puansız bitiren ikinci Türk takımı oldu.

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Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu 6. hafta mücadelesinde Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'a konuk oldu. Ev sahibi ekip müsabakayı 29'da Malen, 45+2 (P) ve 53'te Reus ile 68 ve 81'de Haaland'ın attığı gollerle 5-0 kazandı. Temsilcimizde Welinton, 43. dakikada penaltıya sebebiyet vererek kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından puanını 9'a yükselterek grup aşamasını 3. sırada tamamlayan Borussia Dortmund, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Beşiktaş ise grubu puansız son sırada tamamlayarak Avrupa defterini kapattı ve Fenerbahçe'nin ardından Devler Ligi tarihinde grup aşamasını puansız bitiren ikinci Türk takımı oldu.

Maçtan önemli dakikalar

5. dakikada ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Dortmundlu futbolcu Wolf yerden sert vurdu ancak siyah beyazlı savunmadan geri döndü.

15. dakikada Dortmund'un kullandığı kornerde topla buluşan Reus'un sert şutu üstten auta çıktı.

17. dakikada sol kanattan gelişen Dortmund'un atağında ceza sahasında topla buluşan Bellingham müsait pozisyondan yararlanamadı.

29. dakikada Borussia Dortmund öne geçti. Bellingham ile atağa kalkan Dortmund'da sol tarafta topla buluşan Malen ceza sahasına girdikten sonra takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0

43. dakikada hakem ceza sahasına giren Dahoud'un Welinton tarafından düşürüldüğünü belirterek penaltı noktasını gösterdi. Welinton'un kırmızı kart gördüğü pozisyonda Beşiktaşlı futbolcuların yoğun itirazları sonrası VAR kontrolü yapan Fransız hakem kararını değiştirmeyince 45. dakikada Reus penaltıdan Dortmund'u 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısını Borussia Dortmund 2-0 önde tamamladı.

49. dakikada sol kanattan gelen ortada topla buluşan Reinier müsait pozisyondan topu auta attı.

53. dakikada Dortmundlu futbolcu Reus takım arkadaşı Dahoud ile duvar pası yaptıktan sonra ceza sahasında iki Beşiktaşlı futbolcuyu geçti ve ardından düzgün bir vuruşla kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı: 3-0

68. dakikada sol taraftan Schulz'un ortasında Dortmund'un topa iyi yükselen Haaland topu kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 4-0

81. dakikada Dortmund'un kullandığı kornerde Haaland kafa vuruşuyla kendisinin ikinci takımının beşinci golünü kaydetti: 5-0

Temsilcimiz Beşiktaş karşılaşmadan 5-0 mağlup ayrıldı.

Borussia Dortmund: 5 - 0 :Beşiktaş

Stat: Signal Iduna

Hakemler: François Letexier, Cyril Mugnier, Mehdi Rahmouni ( Fransa)

Borussia Dortmund: Kobel, Meunier (Dk 46. Reinier), Hummels, Zagadou (Dk. 73 Pongracic), Schulz, Witsel, Dahoud, Bellingham (Dk 73 Guerreiro), Wolf, (Dk. 62 Passlack), Reus (Dk 63 Haaland), Malen

Beşiktaş: Ersin, Montero, Umut Meraş, Welinton, Necip, Mehmet Topal, Souza (Dk 82 Atiba Hutchinson), Can (Dk 76 Salih), Kenan Karaman (Dk 46 Rosier), Larin (Dk 69 Ghezzal), Batshuayi

Goller: Dk. 29 Malen, Dk. 45 (P) ve Dk. 53 Reus, Dk. 68 ve 81 Haaland (Borussia Dortmund)

Sarı Kartlar: Dk. 31 Montero, Dk. 38 Larin, Dk. 44 Souza (Beşiktaş)

Kırmızı Kart: Dk. 43. Welinton (Beşiktaş)