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Bakan Dönmez duyurdu! Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi

Bakan Dönmez duyurdu! Elektrik faturalarında kademeli tarife dönemi

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik faturalarıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez elektrik ve doğal gaz faturaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Dönmez'in açıklamaları şu şekilde:

"2021-2026 yatırım döneminde 367 yerleşim yerine daha doğal gaz ulaştırılacak.

Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız.

KADEMELİ TARİFE DÖNEMİ
Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir."

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