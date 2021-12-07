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Motorine 66 kuruş zam! Motorin litre fiyatı ilk kez 10 lirayı aştı

Motorine 66 kuruş zam! Motorin litre fiyatı ilk kez 10 lirayı aştı

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldi. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 9,35 liradan 10,01 liraya çıktı. Bir hafta önce motorine 44 kuruş indirim yapılmıştı.

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Motorine bu gece yarısından geçerli olmak üzere 66 kuruş zam geldi. Motorinin fiyatı benzinin fiyatını geçti.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 9,41 liradan satılan motorinin litre fiyatı 10,07 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 9,35 liradan 10,01 liraya; İzmir'de 9,43 liradan 10,09 liraya çıktı.

Benzinin litre fiyatı ise İstanbul'da 9,55 lira. Böylece motorinin fiyatı benzini geçmiş oldu.

Akaryakıt fiyatları Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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