Mustafa Destici'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ayıp hareket' desteği! 'Art niyetli yapmadı'

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki hareketi ile ilgili olarak "Acemi şoförler gibi heyecan yaptı. Art niyetli olmadığını, istem dışı olduğunu düşünüyorum" dedi.

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis Genel Kurulu'nda çektiği el hareketi için 'ert niyet yok, heyecan yaptı' dedi.

Kılıçdaroğlu'nun, TBMM Genel Kurulunda dünkü bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı el hareketinin sorulması üzerine Destici, "Sayın Kılıçdaroğlu, tecrübeli bir genel başkan ama acemi şoförler gibi heyecan yaptı ve tabiri caizse duvara ya da direğe tosladı. Art niyetli olmadığını, istem dışı olduğunu düşünüyorum. Yorumu da kamuoyuna ve halkımıza bırakıyorum" yanıtını verdi.