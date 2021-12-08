Denizli'de gece çığlıkları duyan şok oldu! Sevgilisini öldürdü: Davada yeni gelişme

DENİZLİ’de birlikte yaşadığı erkek arkadaşını yanlışlıkla ezerek ölümüne sebebiyet verdiği iddiasıyla tutuklanan Dilek Kuşcu için iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede Kuşcu için ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

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Pamukkale ilçesi Zeytinköy Mahallesinde meydana gelen olayda; 4 yıldır birlikte yaşayan Dilek Kuşcu (34) ve Murat Avcı (41), Kuşcu idaresindeki 35 MRT 34 plakalı araç ile gece saatlerinde kaldıkları apart dairesine geldi. Daha sonra Dilek Kuşcu’nun çığlıkları üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri cipin altında kalan Avcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. 2,66 promil alkollü olduğu anlaşılan Kuşcu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Olayın ardından Dilek Kuşcu hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kuşcu’nun 2.66 promil alkollü olduğu ve sevgilisi Avcı’yı araçtan inmeden hareket ederek düşürdüğü, ardından U dönüşü yaptıktan sonra üzerinden geçerek park ettiğine yer verildi. ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Kuşcu hakkında müebbet hapis talep edildi.