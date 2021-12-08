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Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere şafak operasyonu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Sosyal medyada uyuşturucuyu özendirenlere şafak operasyonu

Adana’da sosyal medya üzerinden uyuşturucu maddeyi özendirici paylaşımlarda bulunan ve ele geçirilen narkotik madde paketlerinde parmak izleri tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti yapılan operasyonla bazı şüpheliler gözaltına alındı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürüttüğü narkotik soruşturması kapsamında, sosyal medya üzerinden uyuşturucu maddeyi özendirici paylaşımlarda bulunan ve ele geçirilen narkotik madde paketlerinde parmak izin tespit edilen 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şafak vakti söz konusu şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
Şüpheliler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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