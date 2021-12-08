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İstanbul'da çelik kasaya açınca hayatının şokunu yaşadı! 'İşim var' deyip...

İstanbul'da çelik kasaya açınca hayatının şokunu yaşadı! 'İşim var' deyip...

İSTANBUL'da bir işadamının 60 bin dolara satışa çıkardığı saati pazarlık sırasında konulan çelik kasadan çalındı. Çelik kasaya koyulan saati, arkadan açtıkları delikten çaldıkları belirlenen biri kadın 5 kişi polisin operasyonuyla yakalandı.

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İstanbul'da işadamı Oğuzhan U., A.P. marka saatini internet üzerinden 59 bin 500 dolar karşılığında satışa çıkardı. Kısa süre sonra bir kişi, Oğuzhan U.'yu arayarak saati Çağlayan'daki bürosunda görmek istediğini söyledi. Oğuzhan U. başına geleceklerden habersiz satmak istediği saatini de yanına alarak verilen adrese gitti. Oğuzhan U. ile alıcı olduğunu söyleyen şahıslar arasında pazarlık başladı. Bu sırada şüpheliler, pazarlık bitene kadar saatin çelik bir kasada kalmasını istedi. Saatin Oğuzhan U.'nun gözleri önünde çelik kasaya kondu.

Kısa süre sonra şüpheliler ofisten birer birer ayrılmaya başladı. En son Oğuzhan U ile bir şüpheli ofiste kaldı. O şüpheli de gelen telefon üzerine "işim var hemen geliyorum" diyerek odadan çıktı. Uzun süre geçti ancak kimse geri gelmeyince çelik kasayı açan Oğuzhan U., gördüğü manzara üzerine neye uğradığını şaşırdı. Kasanın arkasında bulunan duvar ile ve kasanın arkasının delik olduğunun farkına varan Oğuzhan U. saati çalındığını anladı. Bunun üzerine Oğuzhan U. olayı polise haber vererek şikayetçi oldu.



Çok sayıda suç kaydı bulunuyor
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri şüphelilerin kimliklerini belirleyerek operasyon için düğmeye bastı. Çok sayıda suç kaydı bulunan Murat Ç.,(23), Aret B.(47) Cansu Ş.Ç. (27), Gökhan B.(28) ve Engin K. (36) yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen çalıntı saat ise Oğuzhan U.'ya teslim edildi.

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