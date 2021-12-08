BIST 2.003
DOLAR 13,65
EURO 15,41
ALTIN 783,44
HABER /  DÜNYA

Avustralya’da gidişat vahim! Kovid-19’un Omicron varyantı yayılıyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avustralya’da gidişat vahim! Kovid-19’un Omicron varyantı yayılıyor

Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya’da, iki eyalette daha Kovid-19’un Omicron varyantına rastladığı açıklandı.

Abone ol

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler (NSW), Kuzey Bölgesi (NT) ve Avustralya Başkent Bölgesi’nin (ACT) ardından, Queensland ve Victoria eyaletlerinde de Kovid-19’un Omicron varyantına rastlandı.

Son 24 saatte Queensland’da 2, Victoria’da 1 kişinin Omicron varyantına yakalanmasıyla Avustralya’da, varyanta yakalananların sayısı 43’e ulaştı.

En fazla Omicron varyantı vakası 34 kişinin virüse yakalanmasıyla NSW’de kaydedilirken ACT’de 5, Queensland’da 2, Victoria ve NT’de 1’er onaylanmış vaka bulunuyor.

İlk Omicron varyantının 28 Kasım’da NSW eyaletinde görülmüştü.

ÖNCEKİ HABERLER
Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi
Avukat çifti birbirine düşüren banka hatası! Gerçeği mahkemede öğrendi
Denizli'de gece çığlıkları duyan şok oldu! Sevgilisini öldürdü: Davada yeni gelişme
Denizli'de gece çığlıkları duyan şok oldu! Sevgilisini öldürdü: Davada yeni gelişme
Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları tur atlayan takımlar belli oldu
Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları tur atlayan takımlar belli oldu
Resmi Gazete'de yayınlandı Jandarma ve Sahil Güvenlik'e sözleşmeli ve muvazzaf astsubay alınacak
Resmi Gazete'de yayınlandı Jandarma ve Sahil Güvenlik'e sözleşmeli ve muvazzaf astsubay alınacak
Katar ile Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması uzatıldı
Katar ile Merkez Bankası arasındaki swap anlaşması uzatıldı
Mustafa Destici'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ayıp hareket' desteği! 'Art niyetli yapmadı'
Mustafa Destici'den Kemal Kılıçdaroğlu'na 'ayıp hareket' desteği! 'Art niyetli yapmadı'
Pendik’te katliam gibi kaza! Otomobilden fırlayan trans birey iki araç arasında can verdi
Pendik’te katliam gibi kaza! Otomobilden fırlayan trans birey iki araç arasında can verdi
Borussia Dortmund Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
Borussia Dortmund Beşiktaş maçı golleri ve geniş özeti
ASELSAN'dan BAE iddialarına cevap
ASELSAN'dan BAE iddialarına cevap
Motorine 66 kuruş zam! Motorin litre fiyatı ilk kez 10 lirayı aştı
Motorine 66 kuruş zam! Motorin litre fiyatı ilk kez 10 lirayı aştı