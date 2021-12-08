Avustralya’da gidişat vahim! Kovid-19’un Omicron varyantı yayılıyor

Delta varyantına karşı mücadelenin sürdüğü Avustralya’da, iki eyalette daha Kovid-19’un Omicron varyantına rastladığı açıklandı.

Abone ol

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler (NSW), Kuzey Bölgesi (NT) ve Avustralya Başkent Bölgesi’nin (ACT) ardından, Queensland ve Victoria eyaletlerinde de Kovid-19’un Omicron varyantına rastlandı.

Son 24 saatte Queensland’da 2, Victoria’da 1 kişinin Omicron varyantına yakalanmasıyla Avustralya’da, varyanta yakalananların sayısı 43’e ulaştı.

En fazla Omicron varyantı vakası 34 kişinin virüse yakalanmasıyla NSW’de kaydedilirken ACT’de 5, Queensland’da 2, Victoria ve NT’de 1’er onaylanmış vaka bulunuyor.

İlk Omicron varyantının 28 Kasım’da NSW eyaletinde görülmüştü.