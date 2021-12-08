Sapık Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah'a kötü haber! İstinaf onadı 5.5 yıl daha yatacak

Fatih Nurullah adını kullanan Uşşaki tarikatının lideri olduğu ileri sürülen Eyyüp Fatih Şağban'ın, müridinin çocuğunu istismar ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Şağban'a 'iyi hal indirimi' yapılarak verilen 10 yıl 5 ay ceza istinaf mahkemesince onandı. Şağban, kararı Yargıtay da onarsa 5,5 yıl sonra tahliye edilecek.

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Gerçek adı Eyyüp Fatih Şağban olan Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah, müridinin 12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar suçundan tutuklanmıştı. Mağdur kız çocuğu, sapık şeyhin kirli yüzünü mahkemede tek tek anlattı. Fatih Nurullah'ın kendisini ‘Rüyamda melekler seni benimle nikahladı’ diyerek kandırdığını söyledi. Şeyh, 10 yaşında başka bir kızı da istismar etmekle suçlandı.

Yargıtay da onarsa 5.5 yıl sonra tahliye olacak

23 Haziran'da Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Şağban'ı 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Şağban'ın cezasında 6'da 1 oranında 'iyi hal' indirimi uygulandı. Karar istinafa taşınırken, İstinaf'tan sapık şeyhe kötü haber geldi. İstinaf, yerel mahkemenin 'iyi hal indirimli' cezasını onadı. Şağban'ın kararı Yargıtay'da da onanırsa Şağban 5.5 yıl hapis yattıktan sonra tahliye edilecek.

Ne olmuştu?

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde yaşayan ve Uşşaki tarikatı lideri olduğu ileri sürülen Fatih Nurullah, 12 yaşındaki bir kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.

Olaydan sonra Nurullah ile mağdur çocuğun babası arasında gerçekleşen görüşmenin kaydı sosyal medya üzerinden kamuoyuna yansımıştı.

Ses kaydında Fatih Nurullah, çocuğa yaptığı istismarı itiraf etmiş ve olayın duyulmaması için babayı ikna etmeye çalışmıştı.

Kızın babası F.A., Fatih Nurullah'tan şikayetçi olunca tarikat üyelerinin saldırısına uğramıştı.