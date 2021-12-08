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Koronavirüsü ağır geçirenlerde kullanılıyordu! O da etkisiz çıktı DSÖ uyardı

Koronavirüsü ağır geçirenlerde kullanılıyordu! O da etkisiz çıktı DSÖ uyardı

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları Covid-19 hastalığı geçiren hastalardan alınan plazma ile tedavi yönteminin kullanılmaması tavsiyesinde bulundu.

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Uzmanlar yüksek maliyetli ve uzun zaman alan bu tedavi yönteminin ağır hastalık ya da ölümleri engelleme konusunda etkili olduğu yönünde bir bulgu elde edilemediğini duyurdu.

British Medical Journal'da yayınlanan makalede, 16 binden fazla hasta üzerinde yapılan 16 farklı araştırma sonucunda hastalığı atlatan kişilerden alınan ve antikor açısından zengin olan plazmanın yeterince etkin olmadığı vurgulandı.

81 sayfalık çalışmanın sonunda "İlk başlarda umut vaat edici olmasına rağmen eldeki veriler bu yöntemin hayatta kalma oranını artırmadığını ya da entübe oranını düşürmediğini gösteriyor" denildi.

DSÖ ayrıca, bu yöntemin yüksek maliyetli olduğunu ve uzun zaman aldığını vurguladı.

DSÖ daha önce de tedavi yöntemleri konusunda fikirlerini açıklamıştı. Birleşmiş Milletler'e bağlı kurum ağır ve kritik durumdaki hastalara steroid kullanımını tavsiye ederken anti-parazit ilacı ivermectin ile sıtma ilacı hidroksiklorokinin kullanılmamasını istemişti.

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