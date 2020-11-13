Sapık Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah'ın iğrenç mesajları ifşa oldu! 12 yaşındaki kıza cinsel istismar

- Şağban: Bir daha sır açma, tamam mı?

- Y.A: Tamam

- Şağban: Rüyamda nikah görmüştüm dedi.

- Y.A: Anladım, teşekkür ederim.

- Şağban: Önemli değil, sen iyi ol, yeter

- Y.A: Allah razı olsun.