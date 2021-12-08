Kabine toplantısı bugün! Asgari ücret zammı, memur ve emekliye ek zam, EYT ve 3600 ek gösterge masada

Kabine bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığı'nda saat 15:005'te Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak. İç ev dış siyasi gelişmelerin ele alınacağı toplantının en önemli gündem maddesi ekonomi olacak. Asgari ücret, memur ve emekliye ek zam, 3600 ek gösterge ve EYT masada olacak. Kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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Milyonlarca asgari ücretli ile ek zam beklentisine giren memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı bugün yapılacak olan Kabine Toplantısında olacak. Asgari ücrete yapılacak zam miktarı Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında yapılacak toplantının öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısıyla kabine de alınan kararlar kamuoyuyla paylaşacak.

En önemli gündem maddesi asgari ücret olacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk iki toplantıda işçi ve işveren temsilcilerinin talepleri Kabine Toplantısında paylaşacak. 3600 ek gösterge ve EYT'lilerin durumu ile memurlara yapılacak ek düzeltme zammı da Kabinenin gündeminde olacak. Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati ilk kez katılacağı toplantıda ekonomideki bir başka önemli gündem başlığı döviz kurundaki artış olacak.

Terörle mücadelede son durum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu iç güvenlik, Milli Savunma Bakanlığı Hulusi Akar da Irak ve Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlara ilişkin sunum yapacak. Gelen istihbarat raporları doğrultusunda atılacak adımlar Kabinede gözden geçirilecek.

Koronavirüsle mücadelede son durum

Koronavirüsle mücadele toplantının önemli gündem başlıkları arasında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıda kapsamlı bir sunum yapacak. Omicron varyantına ilişkin alınacak tedbirler. Bilim Kurulu tavsiye kararları Kabineyle paylaşacak