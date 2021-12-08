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BBC İstanbul Bürosu çalışanları grev kararı aldı

BBC İstanbul Bürosu çalışanları grev kararı aldı

BBC İstanbul Bürosu'nda yerel sözleşmeyle çalışan gazeteciler, işverenle yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine grev kararı aldı.

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BBC ise grev kararından dolayı üzüntü duyduğunu açıkladı; Türkiye ofisindeki çalışanlarının kaygılarını anladığını ve müzakerelere açık olduğunu belirtti.
Grev kararının kurumun İstanbul'daki bürosunun kapısına asılması sırasında bir açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası Genel Başkanı Gökhan Durmuş, BBC Türkçe Servisi, BBC İzleme Servisi ve BBC Haber Dairesi'nde yerel sözleşmeyle çalışan gazetecilerin Türkiye'deki ekonomik zorluklar karşısında ücretlerinin alım gücünü koruyacak şekilde düzenlenmesini istediklerini belirtti.
Durmuş, BBC'nin 2020'de çalışanlarının maaşlarına enflasyonun oranının altında zam yaptığını, son müzakerelerde ise teklifin brüt yüzde 14 civarında olduğunu söyledi.
TGS, Türkiye'de enflasyonun resmi kaynaklara göre en az yüzde 21,31 olduğu bir ortamda işverenin teklifini kabul edilemez buluyor.
TGS Başkanı Durmuş, "BBC İstanbul ofisinde çalışan üyelerimiz dünyanın en önemli kamu yayıncısı olan, güçlü ilkelere sahip bu saygın yayın kuruluşunda gazetecilik yapmaktan gurur duyuyor. Fakat alım güçlerini korumak, son yıllarda ücretlerinde yaşanan değer kaybını telafi etmek ve her BBC çalışanı ile benzer haklara sahip olmak istiyor" dedi.

BBC: Müzakerelere açığız

Bir BBC sözcüsü, BBC Türkçe'nin sorusu üzerine ise şu açıklamayı yaptı:
"Türkiye'deki çalışanlarımızın mali kaygılarını anlıyoruz; bu yüzden ücret artışı ve ek faydalar teklif ettik. Ayrıca oynak piyasalarda kur değişikliklerinin olumsuz etkilerine karşı çalışanlarımızı desteklemek amacıyla yürürlükte olan mekanizmalarımızla gelişmeleri gözlemliyoruz. Müzakerelere devam etmeye açığız, muhtemel bir grevin Türkçe dil servisi okurlarımız ve izleyicilerimizin doğru ve tarafsız habere erişimini etkilemesi ihtimali nedeniyle üzüntü duyuyoruz."
BBC'de örgütlü olan National Union of Journalists sendikası da, Twitter hesabından BBC İstanbul Bürosu'nda greve çıkan gazetecilere destek açıklaması yaptı.

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