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Türkiye gıdada zam şampiyonu oldu

Türkiye gıdada zam şampiyonu oldu

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) açıkladığı son rapor, Türkiye'nin açık ara gıda fiyat artış 'şampiyonu' olduğunu ortaya koydu.

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Türkiye'de temel ihtiyaç ürünleri ile gıdalardaki yükseliş durdurulamıyor. Doların yükselişi ile birlikte ithalata bağımlı Türkiye, OECD ülkeleri arasında gıdada en yüksek fiyat artışı yaşanan ülke oldu.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın haberine göre; rapora göre Türkiye eylülde yıllık yüzde 28.8, ekimde ise 27.4'lük gıda fiyat artışı ile tüm bölge ülkelerine fark attı.

Türkiye'den sonra fiyat artışında ikinci sırada gelen Kolombiya'da artış oranı yüzde 12.4 ve 13.7. Üçüncü sıradaki Avustralya'da ise gıda fiyatları yüzde 10.6 arttı. Bu 3 ülke dışında OECD bünyesinde çift haneli gıda enflasyonu bulunmuyor. Almanya'da ise gıda fiyatlarındaki artış eylülde yüzde 4.8, ekimde yüzde 4.6 oldu.

İzmir Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Tevfik Türk, gıdada fiyatların bundan sonra da artmaya devam edeceğini belirterek “Gübreden ilaca tüm ana girdilerimiz ithal ve dolarla artıyor. Lojistikte, kutulardan mazota yine her aşamada dışa bağımlıyız. Bir de artık üretici otoyol, köprü maliyetini de fiyata koyuyor çünkü bunlar da çok ciddi birer kalem oldu. Böylece gıdalar, fiyatları katlana katlana soframıza ulaşıyor.” dedi. 

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