Erinç Sağkan kimdir aslen nereli kaç yaşında hangi partiden?

Erinç Sağkan mevcut başkan Metin Feyzioğlu'nu geride bırakarak Türkiye Barolar Birliği’nin yeni başkanı oldu. Bu gelişmenin ardından Erinç Sağkan'ın biyografisi ve hayatı merak konusu oldu. Aslen Gümüşhane Şiranlı olan Erinç Sağkan, 43 yaşında. Peki Erinç Sağkan evli mi, eşi kimdir? Erinç Sağkan'ın Demir adında bir oğlu vardır.

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) 36. Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonrası Erinç Sağkan yeni başkan olarak seçildi. Seçim sonrası "Türkiye Barolar Birliği yeni başkanı Erinç Sağkan'ın hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. Birçok vatandaş Erinç Sağkan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi var mı sorularının yanıtını araştırdı. Erdinç Sağkan aslen Gümüşhane Şiranlı ve 43 yaşında. Evliliği hakkında bir bilgi olmayan Erdinç Sağkan'ın Demir adında bir oğlu var.

Erinç Sağkan kimdir:

Erinç Sağkan aslen Gümüşhane'nin Şiran ilçesindendir. TBB yeni başkanı Sağkan, ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olmuştur.

Erinç Sağkan'ın Demir adında bir oğlu vardır.

Erinç Sağkan, meslek hayatında Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalışmasının ardından, 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği ve 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcığı görevlerini icra etmiştir.

Erinç Sağkan, 5 Aralık 2021'de yapılan Türkiye Barolar Birliği başkanlık seçiminde rakibi Metin Feyzioğlu'ndan fazla oy alarak Türkiye Barolar Birliği Başkanı olmuştur.