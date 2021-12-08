BIST 2.002
DOLAR 13,62
EURO 15,41
ALTIN 783,66
HABER /  GÜNCEL

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama! e-Devlet'ten 19 ayrı dilde sabıka kaydı alınabiliyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama! e-Devlet'ten 19 ayrı dilde sabıka kaydı alınabiliyor

Adalet Bakanlığının e-Devlet üzerinden farklı dillerde sabıka kaydı verilmesi uygulamasına Arapça da eklendi. Böylelikle 19 ayrı dilde sabıka kaydı alınabiliyor.

Abone ol

Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen yazılımla 20 Mart 2016'dan itibaren yabancı dile çevrilmiş sabıka kayıtları e-Devlet üzerinden verilmeye başlandı. Uygulama kapsamında, adliyelerden alınması gereken tercüme edilmiş adli sicil sorgulama sonuçları, vatandaşların talepleri doğrultusunda bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler üzerinden elektronik ortamda alınabilir hale getirildi.

Bu çerçevede 20 Kasım'da yapılan düzenlemeyle İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, İspanyolca, Flemenkçe, Danca, Portekizce, Korece, Japonca, Çince, Slovakça, Makedonca, Rusça, Rumence, Letonca, Bulgarca ve Arnavutça alınabilen yabancı dilde sabıka kaydı verilmesi uygulamasına Arapça da entegre edildi.

Arapça tercüme edilmiş adli sicil belgesinin e-Devlet üzerinden verilmesiyle 19 ayrı dilde sabıka kaydı alınması sağlanmış oldu.

"Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla çalışmalarımız devam ediyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanında yaşayan, çalışan vatandaşlarımız bugün itibarıyla Arapçanın da eklenmesi ile e-Devlet üzerinden 19 dilde adli sicil belgesinin tercümesini alabiliyor. Güven veren ve erişilebilir adalet vizyonuyla çalışmalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Instagram anne babalar için yeni özellik getiriyor
Instagram anne babalar için yeni özellik getiriyor
Erinç Sağkan kimdir aslen nereli kaç yaşında hangi partiden?
Erinç Sağkan kimdir aslen nereli kaç yaşında hangi partiden?
Iğdır'da sabah 5'te kayıplara karışan genç kız bakın nerede bulundu
Iğdır'da sabah 5'te kayıplara karışan genç kız bakın nerede bulundu
BBC İstanbul Bürosu çalışanları grev kararı aldı
BBC İstanbul Bürosu çalışanları grev kararı aldı
Türkiye gıdada zam şampiyonu oldu
Türkiye gıdada zam şampiyonu oldu
Sapık Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah'a kötü haber! İstinaf onadı 5.5 yıl daha yatacak
Sapık Uşşaki Şeyhi Fatih Nurullah'a kötü haber! İstinaf onadı 5.5 yıl daha yatacak
Edirne'de navigasyon hatasının sonu kötü bitti! Mahkemelik oldular
Edirne'de navigasyon hatasının sonu kötü bitti! Mahkemelik oldular
İstanbul'da Filistin ve Ürdün uyruklu organ nakli şebekesine operasyon
İstanbul'da Filistin ve Ürdün uyruklu organ nakli şebekesine operasyon
Gülşah Saraçoğlu evli mi ilk eşi Selçuk Yentur kimdir mesleği
Gülşah Saraçoğlu evli mi ilk eşi Selçuk Yentur kimdir mesleği
3. doz aşı yaptıranlara 4600 TL verilecek! Son tarih 15 Ocak
3. doz aşı yaptıranlara 4600 TL verilecek! Son tarih 15 Ocak