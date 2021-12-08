Sigara zam listesi yeni fiyatları çıktı 8 Aralık güncel zamlı sigara fiyat listesi-2021

Bir süredir özellikle sosyal medyada yapılan sigaraya zam iddiaları doğru çıktı ve 8 Aralık güncel zamlı sigara fiyatları listesi yayınlandı. Sigara zam listesine göre en düşük sigara fiyatı 17.5 lira oldu, en yüksek sigara fiyatı ise 25 lira oldu. Zam kararı olan Philip Morris markasının içinde, Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M sigaraları bulunuyor. Peki, Marlboro Touch ne kadar oldu, Parliament kaç TL zam geldi? İşte, 2021 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyat listesi...