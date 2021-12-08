Sigara zam listesi yeni fiyatları çıktı 8 Aralık güncel zamlı sigara fiyat listesi-2021
Artan döviz kurlarından sigara fiyatları da nasibini aldı ve sigara fiyatlarına zam geldi. 8 Aralık sigara zam listesi yayınlandı ve 2021 en düşük sigara fiyatı 17.5 lira oldu. Yani bir dal sigaranın fiyatı bir liradan fazla olacak. Peki 8 Aralık sigara zam listesi fiyatlarına göre Parliament, Marlboro, L&M, Chesterfield, Muratti, Lark zamlı fiyatları
Bir süredir özellikle sosyal medyada yapılan sigaraya zam iddiaları doğru çıktı ve 8 Aralık güncel zamlı sigara fiyatları listesi yayınlandı. Sigara zam listesine göre en düşük sigara fiyatı 17.5 lira oldu, en yüksek sigara fiyatı ise 25 lira oldu. Zam kararı olan Philip Morris markasının içinde, Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield ve L&M sigaraları bulunuyor. Peki, Marlboro Touch ne kadar oldu, Parliament kaç TL zam geldi? İşte, 2021 sigara zammı sonrası güncel sigara fiyat listesi...
Gelen son dakika zamla birlikte bir dal sigaranın fiyatı bir lirayı aştı. Yeni zamlı sigara fiyatları listesi Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından paylaşıldı ve 12 sigara markasına zam geldi.
Zamlı güncel sigara fiyatları 2021
Philip Morris Marka
Marlboro Edge: 19 TL
Marlboro Touch: 20 TL
Marlboro: 21 TL
Parliament: 21,50 TL
Parliament Midnight Blue: 20,50 TL
Muratti: 19 TL
Muratti Blu: 18 TL
Lark: 18 TL
Chesterfield: 17,50 TL
Chesterfield Mode: 15,50 TL
L&M: 17,50 TL