'Üniversiteler fuhuş evleri' diyen Ebubekir Sofuoğlu'ndan skandal paylaşım! 'Musalladaki Teoman Duralı'yı evrimci bilirdik'

“Üniversiteler fuhuş evi” diyen Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu yine gündemde. Sofuoğlu bu kez de Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'yı hedef aldı: "Musalladaki Duralı'yı evrimci bilirdik. Ezik Muhafazakar camia o kadar zavallı ki..."

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“Üniversiteler fuhuş evi” diyen Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, son paylaşımlarıyla yine tepki çekti. Sosyal medya hesabından önceki gün hayatını kaybeden felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı'yı ve muhafazakar camiayı hedef alan Sofuoğlu, ölünün arkasından kötü konuşulmaz deyip kötü konuştu...

'Ezik Muhafazakar camia o kadar zavallı ki...'

Ebubekir Sofuoğlu tepki çeken paylaşımında, “Ölmüş bir insanın arkasından kötü konuşacak değiliz ama yalancı şahitlik yapacak da değiliz. Musalladaki Duralı'yı evrimci bilirdik. Ezik Muhafazakar camia o kadar zavallı ki. Rabbimin, yaratma sıfatına rağmen Evrim iftirasına inanan Duralı'yı kendi aydını zannedebiliyor” ifadelerini kullandı.

'Allah insanı yaratmadı' diyor...

Bununla da yetinmeyen Sofuoğlu devamında, “Allahu Teala, Adem AS'ı bizzat çamurdan şekillendirerek yarattığını söylüyor. Evrim ise Allahı yalanlayarak (haşa), insanın Maymundan evrildiğini söylüyor. Bu şahıs da Allaha, evrim saçmalığı tarafından yapılan İnsanı yaratmadığı iftirasını onaylıyor” diye yazdı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı kıldırdı

Halbuki Prof. Teoman Duralı’nın cenazesine İslam ve akademi dünyasından birçok tanınan isim katılmıştı. Öyle ki cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırmış, AK Parti'den de Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş cenazeye gelerek tabutu omzunda taşımıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Duralı için taziye mesajı yayınlamıştı.