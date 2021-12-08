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Antalya'da 'Deccali vurdum' diye başını kesmişti! Hastalıklarında yok yok! Valilik açıklama yaptı

Antalya'da 'Deccali vurdum' diye başını kesmişti! Hastalıklarında yok yok! Valilik açıklama yaptı

Antalya'da öğrenci yurdunda 'Deccali vurdum' diyerek üniversite öğrencisinin başını kesen aşçıyla ilgili detayları Valilik açıkladı. 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı ve olaydan 3 ay önce yurtta işe başlayan şahıs her ay kontroller altında tutulması gerekirken 29 Temmuz'dan beri hastaneye gitmemiş. Şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisleri konulmuş.

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Antalya Valiliği, özel bir yurtta kalan üniversite öğrencisini öldüren şüphelinin çeşitli psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğunu, 29 Temmuz'dan sonra aylık rutin kontrollere gitmediğinin tespit edildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi M.S.T'yi öldüren şüpheli İ.G'nin, 21 yıldır aşçı olarak çalıştığı ve olaydan 3 ay önce yurtta işe başladığı belirtildi.

Şüpheliye, 17 Mart 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi konulduğuna dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"27 Kasım 2020'de düzenlenen doktor raporunda bipolar duygulanım bozukluğu ve unipolar, depresyon, depresif nöbet tanısı konulduğu, 2 Mart 2020'de hastanede 15 gün yatış yaptığı ve şizoaffektif bozukluk ve bipolar duygulanım bozukluğu ile psikotik belirtisiz manik teşhisi konulduğu, bu tarz hastalıklarda her ay rutin kontrollere gitmesi gerekirken 29 Temmuz 2021'den sonra bir daha kontrole gitmediği tespit edilmiştir. Tahkikat çok yönlü devam etmektedir."

Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'ndeki özel bir erkek öğrenci yurdunda aşçı olarak çalışan İ.G. (38), 7 Aralık'ta Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi M.S.T'yi (18), henüz bilinmeyen nedenle yurdun yemekhanesinde öldürmüş, şüpheli olay yerinde gözaltına alınmıştı.

Olayla ilgili "gizlilik kararı ve yayın yasağı" kararı verilmişti.

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