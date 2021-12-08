Özgür Özel 'atanmış'ın daniskası! Hadi Özışık unutulan gerçeği hatırlattı!

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık Meclis'te Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'a 'Hadsiz atanmış' diyen CHP'li Özgür Özel'in maskesini indirdi... Özgür Özel, kendi şehrindeki CHP teşkilatı karşı çıkmasına ve Meclis Grubu istememesine rağmen oturduğu koltuğa iki kez nasıl atanmıştı? İşte ayrıntılar...

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te çektiği o el hareketini gördünüz değil mi?..

Özür beklediler ama Kılıçdaroğlu'ndan tık çıkmadı...

O tür terbiyesizce bir hareketi yapan birinden özür beklemek beyhudeydi...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu tür davranışları ilk değil ki...

Miting meydanında Erdoğan'a 'anan..." diyen de kendisiydi...

Özgür Özel'le milleti salak yerine koydular bir de...

Kılıçdaroğlu'nun 'Yeliz' esprisi' gerçekten güzeldi

Meclis Genel Kurulu'nda Ahmet Hamdi Çamlı laf attı...

Kılıçdaroğlu bir süre dinleyip "Arkadaşlar Yeliz konuşuyor" deyince salonda kahkaha koptu...

Çamlı "Yeliz" adıyla bir hesap yapıp Meclis Genel Kurulu'ndan canlı yayın yaparken yakalanmıştı...

Kılıçdaroğlu isim vermedi ama Ahmet Hamdi Çamlı çıkıp söz istedi, "Bana sataşma var" diye...

Ya kardeşim senin adın Ahmet Hamdi Çamlı değil mi?..

Sen Yeliz misin?..

Çok komik bir görüntüydü ama Kılıçdaroğlu'nun pratik cevabı gerçekten çok keyifliydi...

Gerçek atanmış Özgür Özel'in maskesini düşürelim mi?

CHP'li Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 'hadsiz atanmış' diye hakaret etti...

Atanmış öyle mi?..

Şimdi Özgür Özel'in memleketi Manisa'ya gidelim...

Milletvekili adayı olacak...

Mahalle delegeleri "sen bizim adayımız olamazsın, sen bizim tarafımızdan seçilecek bir adam değilsin" dedi...

İki defa reddedildi...

Kendi mahallesinin delegesinden seçilmeyen bir adamdan bahsediyorum...

Kemal Kılıçdaroğlu'nun atamasıyla birinci sıradan aday yapılıp Meclis'e gelen birisi...

Özgür Özel'e Meclis Grubu, Meclis Grup başkanvekili olma oylamasında oy vermedi...

Oraya da Kılıçdaroğlu tarafından atanarak Grup Başkanvekilliğine atandı...

Yani Özgür Özel tetikçilik yapsın diye Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tüm görevlerine atanmış bir "hadsiz"dir...