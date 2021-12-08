Masterchef Danilo Zanna'dan 9 yıllık eşine 'haysiyetsiz hayat sürme' suçlaması

Masterchef yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna, boşanma kararı aldıkları 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek ile tazminat miktarında anlaşamayınca "Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme" nedeni ile boşanma davası açtı.

Abone ol

Masterchef yarışmasının İtalyan şefi Danilo Zanna ve Tuğçe Demirbilek'in boşanma kararı almalarının ardından şaşırtan yaşanan gelişmeler yaşanıyor.

2012 yılında evlenen çift 2013 yılında oğullarının kucağına almıştı. 9 yıllık evli olan ikili fikir ayrılıkları nedeniyle boşanacaklarını açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda boşanma kararı aldıklarını duyurmuş ve Danilo Zanna, Etiler'de birlikte yaşadıkları konuttan taşınarak ayrı bir eve çıkmıştı.

1 milyon euro tazminat isteyince ortalık karıştı

İddiaya göre anlaşmalı boşanmaya hazırlanan çift arasında anlaşmazlık yaşamıştı. Tuğçe Demirbilek, 9 yıl devam eden evlilikleri için Zanna'dan 1 milyon Euro tazminat talep etmişti. Tazminat miktarını fazla bulan Danilo Zanna teklif etmiş fakat kabul edilmemişti.

"Boşanma" ve "mal paylaşımı" davası açtı

Sabah gazetesinde yer alan habere göre anlaşma sağlanamayınca ünlü şef boşanma davası açtı. İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvuran Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek'e 'Suç işleme ve Haysiyetsiz hayat sürme nedeni ile boşanma' davası açtı.

Boşanma davasına ek olarak Zanna 'Mal paylaşımı' davası açtı.