Adil Karaismailoğlu: Muhalefetin ettiklerini unutmadık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Biz vatandaşlarımızın refahı, istihdamı, ekonomi için bu yatırımlar gerekiyor dediğimizde muhalefetin ettiklerini unutmadık” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 8. Ulusal Asfalt Sempozyumu ve Sergisi'ne katıldı.

Ankara’da özel bir otelde gerçekleştirilen sempozyumda konuşan Karaismailoğlu, Türkiye’nin kalkınması için ulaşım ve altyapının önemini bildiklerini ve bu konuda gereken tüm yatırımların yapıldığını ve yapılmaya devam edileceğini söyledi.

Türkiye’nin refahının baş mimarının AK Parti hükümetleri olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Yol medeniyettir ve hiç şüphesiz ülkelerin ilerlemesinin ve kalkınmasının en önemli göstergelerindendir. İnsanların sosyal, çevresel ve ekonomik ihtiyaçlarına yönelik talepleri ile birlikte gelişme göstermektedir. Diğer bir yanıyla da bu ihtiyaçların gelişimi için yollar birer sürükleyici konumundadır” diye konuştu.

“Biz vatandaşlarımızın refahı, istihdamı, ekonomi için bu yatırımlar gerekiyor dediğimizde muhalefetin ettiklerini unutmadık”

Ulaşım ve altyapı projelerinin yalnızca teknik projeler, mühendislik çalışmaları olmadığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Ulaşım ve altyapı projeleri, istihdam için, ticaret için, eğitim için, sosyal yaşam için taşıyıcıdır. Ülkemizin, milletimizin layık olduğu biçimde yaşamasının önündeki engellerin kaldırılmasıdır. Tüm ulaşım yatırımlarımızla yıllık 13,4 milyar dolarlık tasarruf etmemiz, kamu-özel iş birliği ya da yap-işlet-devret gibi modeller ile hayata geçirdiğimiz projelerde ısrarcı olmamızın bir sonucudur. Ancak maalesef konuşmamın başında da değindiğim gibi 2003 yılı öncesinde sadece tekerlek dönsün anlayışıyla yol yapıldığını görüyoruz. Biz kalkınma için yol gerekiyor dediğimizde, biz Türkiye’nin küresel güç olması için bu projeler gerekiyor dediğimizde, biz vatandaşlarımızın refahı, istihdamı, ekonomi için bu yatırımlar gerekiyor dediğimizde muhalefetin ettiklerini unutmadık. Onlara kalsak bugün ne kalitesiz yollarda yaşanan ölümlü kazaları azaltabilirdik ne de ülkemiz Orta Koridor’da lojistik bir süper güç olabilmek için iddia sahibi olabilirdi. Yılların birikimi olan bu anlayışı yıkmak için iktidar olarak ilk gününden bugüne çok ciddi bir gayret içerisindeyiz ve bu konuda büyük mesafeler katettik. Bugün uluslararası standartlara uygun olarak geliştirilmiş sürüş konforu ve trafik güvenliğini azami ölçüde sağlayan akıllı otoyolların da yer aldığı geniş ve güçlü bir yol ağına sahibiz. Sürücü ve yolcuların can ve mal güvenliğinin en üst düzeyde sağlandığı ulaşım şebekeleri tesis ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“İletişim altyapısına toplamda 1 trilyon 136 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Türkiye’nin ekonomik kalkınmasında önemli sektörlerden 5 tanesinin sorumluluğuna sahip olduklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Artan refahın da sorumlusu olduğumuz 5 sektörün ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu farkındalıkla AK Parti hükümetleri boyunca Türkiye’nin ulaşım ve iletişim altyapısına toplamda 1 trilyon 136 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Bunun yaklaşık 695 milyarını ise karayollarına harcadık. 2003 yılındaki bölünmüş yol uzunluğumuzu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 400 kilometrenin üzerine çıkardık. Bölünmüş yollar sayesinde yollarımızdaki ortalama hızı 40 kilometreden 88 kilometreye yükselttik. Araçların şerit ihlalleri ya da hatalı sollama nedeniyle yaşanabilecek çarpışma riskini ortadan kaldırdık ve yol kusurundan kaynaklanan kaza oranını neredeyse sıfıra indirdik. Sürücülerimizin yolculuk esnasında stresini azaltırken, trafik güvenliğini artırarak kazalardaki ölüm oranını düşürdük” açıklamasında bulundu.

“100 milyon taşıt-km başına can kaybını yüzde 81 düzeyinde azalttık”

Gelişen teknoloji ile yollara yapılan yatırımların arttığını ve bu sayede kaza ve ölüm oranlarında düşüş yaşandığını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye’de 2003-2020 yılları arasında araç sayısı yüzde 170 ve taşıt hareketliliği yüzde 142 düzeyinde artmış olmasına rağmen altyapı geliştirme çalışmalarımız sayesinde 100 milyon taşıt-km başına can kaybını yüzde 81 düzeyinde azalttık. Yine bölünmüş yollar sayesinde yılda 21 milyar TL tasarruf sağladık. Yaklaşık 4,44 milyon ton daha az CO2 emisyonu gerçekleştirmeye başladık. İş gücündense yaklaşık 315 milyon saat, bir başka deyişle 12 milyar 965 milyon TL tasarruf ettik. Bölünmüş yollar ile birlikte yollarımızın yüksek performanslı, uzun ömürlü ve güvenli olması hususuna da büyük önem verdik. 2003-2020 yılları arasında yılda ortalama 14 bin 20 kilometre asfaltlama çalışması yaptık. 2003 yılı öncesi 8 bin kilometre olan BSK kaplamalı yol uzunluğuna son 19 yılda 20 bin 269 kilometre daha ekleyerek 28 bin 860 kilometreye ulaştırdık. Böylece Karayolları Genel Müdürlüğümüz sorumluluğundaki 68 bin 537 kilometre bölünmüş yol ağının yüzde 42’sini BSK kaplamalı duruma getirmiş olduk. 2023 yılına kadar da yol ağımızın 31 bin 478 kilometresinin BSK kaplamalı olmasını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Sempozyumda konuşan Bakan Karaismailoğlu daha sonra 8. Ulusal Asfalt Sergisi’ni gezdi.