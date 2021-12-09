Koltukta kalp krizinden öldü sanıldı gerçek bambaşka çıktı

ESENYURT'ta yakınları tarafından koltukta otururken ölmüş olarak bulunan ve kalp krizi geçirdiği sanılan Mustafa Akyol(60) 'un susturuculu tabancayla öldürüldüğü ortaya çıktı.

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Esenyurt, Piri Reis Mahallesinde 11 Kasım 2021 tarihinde Mustafa Akyol'un kardeşi ve bir arkadaşı ondan iki gündür haber alamayınca evine gitti.

Evin zilini çalmalarına rağmen içerden bir ses gelmemesi üzerine çilingir çağırılarak içeri girildi. İçeri girdiklerinde Mustafa Akyol koltukta oturur vaziyette hayatını kaybetmiş olarak bulundu.

Mustafa Akyol'un yakınları onun kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini düşünüp, koltuktan kaldırarak yatak odasına taşıdılar.

Koltukta kan izi görülünce polis çağırıldı

Aile yakınları cenazenin nasıl kaldırılacağı ile plan yaparken, bir yakın cenazenin bulunduğu koltuktaki kan izlerini fark etti. Bunun üzerine hemen polise haber verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Mustafa Akyol'un tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Katilin parmak izi bulundu

Cinayet Büro Amirliği ekipleri susturucu takılmış bir tabancayla öldürüldüğü tespit edilen Mustafa Akyol'un katil yada katillerini bulmak için geniş çaplı bir araştırma yaptı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından evde yapılan titiz çalışma sonucu şüpheliye ait olduğu tespit edilen bir parmak izi bulundu. Parmak izinin daha önceden 21 kez gözaltına alınan Murat S'ye ait olduğunu tespit etti.

Dolandırıcılıktan yakalandı katil olduğu anlaşıldı

Polis şüpheliyi yakalamak için araştırma devam ederken, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları kontroller sırasında dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla aranan Murat S.'yi gözaltına aldı. Emlakçılık yaptığı öğrenilen şüphelinin ayrıca cinayet suçlamasıyla arandığının tespit edilmesi üzerine şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amiriliğinde sorguya alındı.

Susturuculu silah evinde bulundu

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şüphenin evinde yapılan aramada Mustafa Akyol'un öldürülmesinde kullanıldığı değerlendirilen bir adet 7.65 çapta mermi ile 1 adet susturucu ve 8 adet 7.65 çapta mermi ele geçirildi. Silah incelenmek üzere kriminal polis laboratuarına gönderildi.

Cinayet 10 bin lira yüzünden işlenmiş

Yapılan soruşturmada ikili arasında 10 bin liralık bir alacak verecek meselesi olduğu cinayetin bu nedenle işlendiği tespit edildi. Şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.