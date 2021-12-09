ABD Başkanı Biden'den geri adım sinyali

ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşme sonrası Moskova'yı yatıştırmak için Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda taviz vereceğini ima etti.

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Rusya ve Ukrayna arasında tırmanan gerilimin ardından gözler ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı görüşmeye çevrilmişti. Görüşme sonrası tüm dünya Rusya'ya yaptırım beklerken ABD Başkanı yaptığı açıklama ile herkesi şaşırttı.

İki liderin geçtiğimiz gün yaptığı iki saatlik video konferanstan sonra konuşan ABD başkanı, uzun süredir Kiev'in Batı güvenlik paktına katılmasını engellemeye çalışan Rus mevkidaşına eşi görülmemiş bir zeytin dalı uzattı ve Moskova'yı yatıştırmak için Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda taviz vereceğini ima etti.

Biden, "Rusya'nın NATO'ya ilişkin endişelerinin geleceğini tartışmak için" en az dört büyük NATO müttefiki ve Moskova ile üst düzey görüşmeler yapılacağını söyledi. Biden, görüşmelerde doğu cephesinde sürekli olarak tırmanan gerilimle ilgili herhangi bir uzlaşma sağlayıp sağlayamayacaklarını tartışmayı hedeflediklerini belirtti.

ABD hattındaki yumuşama, Putin için bariz bir zafer olarak görüldü ve Biden'ın sözleri, NATO içindeki üst düzey kişileri şimdiden alarma geçirdi.

NATO'dan üst düzey bir yetkili Financial Times'a "Avrupa'nın güvenliği ile ilgili garantiler hiçbir koşulda tartışmaya açık değildir. Moskova ile yapılacak uzlaşma görüşmeleri derhal kökünden kesilmelidir" dedi.