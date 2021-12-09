Kocaeli'de 'sana eşcinsel cin kaçmış’ deyip kandırdı! Beni kız olarak düşün, şalvarını indirip...

KOCAELİ'de bir genci “Sana eşcinsel cin musallat olmuş” sözleriyle kandırarak, gence mastürbasyon yaptıran ‘cinci hoca’ tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde yaşayan Ömer San isimli ‘cinci hoca’nın bir genci “Sana eşcinsel cin musallat olmuş” diyerek cinsel ilişkiye yönlendirdiği öne sürüldü. Jandarma ifadesine göre San, mağdurdan kendisine dokunmasını istedi, mağdura mastürbasyon yaptırdı. Sosyal medya paylaşımlarında, Kuran kursunda çocuklarla çekilmiş fotoğrafları da bulunan Ömer San tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Diken’den Canan Coşkun’un haberine göre, şikâyetçi ve davacı mağdur, ‘başına sürekli olarak talihsizlik geldiği için’ annesi ve anneannesiyle birlikte 19 Kasım’da Ömer San’ın evine gitti. İlk ziyarette San’ın isteğiyle odada yalnız kaldıklarını aktaran mağdur ifadesinde "Ömer Hoca’yla baş başa kaldığımda bana ‘Bu zamana kadar bir erkekle ilişkiye girdin mi’ dedi ve ardından ‘Sana eşcinsel cin musallat olmuş, bunu görebiliyorum’ dedi. Ardından bana sorular sormaya devam etti. Sohbet ettikçe kız arkadaşımdan muhabbet açıldı. Kız arkadaşımı çok sevdiğimi, yaklaşık beş yıldır birlikte olduğumuzu anlattım." diye konuştu.







"Mastürbasyon yap, bunu yaparken de video kaydına al"

İfadesinde mağdur "Ömer Hoca bana ‘Kız arkadaşın çocuk aldırdı mı? O kız sen hayatındayken başka biriyle birlikte olmuş. Bana bunu cinler söyledi. O kızdan en yakın zamanda ayrıl. Başkasının artığıyla sen mi uğraşacaksın’ dedi. O sırada bana dönerek dua okudu, üfledi. Bana ‘Sana dört tane cin musallat olmuş. Bunlardan bir tanesi eşcinsel cin’ dedi. Ömer Hoca’ya bunlardan nasıl kurtulabileceğimi sordum. O da bana ‘Bugün eve gittiğinde mastürbasyon yap. Bunu yaparken de video kaydına al ve bana gönder’ dedi.



"Ereksiyon olman lazım"

İfadesine göre mağdur video kaydını çekip yollamış ancak sırtı dönük olduğu için San kabul etmedi. Mağdur, bir gün sonra bu defa arkadaşıyla birlikte San’ın evine gitti. San, arkadaşına ‘4 bin TL’ye aile koruma muskası’ hazırladığını söyledi. Daha sonra San’ın arkadaşını gönderdiğini belirten mağdur "Arkadaşım odadan çıktıktan sonra Ömer Hoca bana ‘Ben de odadan çıkayım. Sen mastürbasyon yap, haz al. Eşcinsel cinler o sırada geliyor’ dedi. Ben ereksiyon olmayınca ‘O zaman benim yanımda mastürbasyon yap. Çünkü ereksiyon olman lazım. O anda eşcinsel cinler geliyor" dedi.



"Beni kız olarak düşün, kalçalarımı elle"

İfadeye göre San, mağdurdan kendisine dokunmasını istemiş, mağdura mastürbasyon yapmış. Mağdur, San’ın “Cinler bizi eşcinsel sansın”, “Beni kız olarak düşün, kalçalarımı elle”, “Cinleri topluyorum” dediğini ve “Toplanın, toplanın” diye kendi kendine konuştuğunu da anlattı. Mağdur, San’ın kendisine öpüşmekten hoşlanıp hoşlanmadığını sorduğunu, şalvarını indirdiğini ve “Son bir cin kaldı. Bunu da alalım da yarına bırakmayalım” dediğini aktardı. Ailesinin yönlendirmesiyle jandarma karakoluna giden mağdur, San’dan davacı oldu. Adliyeye sevk edilen San tutuklanarak cezaevine gönderildi.