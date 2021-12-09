Beyaz esaret yolları kapattı! Halk zor anlar yaşadı: İşte Türkiye'den kış manzaraları...
Van, Kars, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Bingöl, Bayburt'ta etkisini sürdüren kar yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
VAN
Van'da dün akşam başlayan kar yağışı, özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkiledi. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 10 santimetreye ulaştığı belirtildi.
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Bahçesaray'da 5, Başkale'de 43, Gevaş'ta 13, Gürpınar'da 22 mahalle ve mezra yoluna ulaşım ise sağlanamıyor.
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Bahçesaray yolundaki 2 bin 985 rakımlı Karabet Geçidi'nde, zaman zaman sis de etkili olurken, sürücüler zor anlar yaşadı.
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Kapalı olan mahalle ve mezra yollarının yeniden ulaşıma açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, çalışma başlattı.
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