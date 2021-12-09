CHP'li Veli Ağbaba: TÜİK hesaplamayarak kaçmaya çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "TÜİK, ilk kez asgari ücret görüşmelerinde bekar bir çalışanın asgari maliyetini hesaplamayarak, adeta 'Ben bu işte yokum' diyerek kaçmaya çalışıyor" dedi.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) yönelik eleştirilerde bulundu.

Yaptığı paylaşımlarda Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"TÜİK, ilk kez asgari ücret görüşmelerinde bekar bir çalışanın asgari maliyetini hesaplamayarak, adeta 'Ben bu işte yokum' diyerek kaçmaya çalışıyor. Bu, talimatla veri açıkladığının bir itirafıdır. TÜİK, üzerindeki baskıyı sorumluluk almayarak kabul ediyor; talimatla çalıştığını, her yıl açıkladığı alternatif asgari ücret önerisini bu yıl açıklamayarak itiraf ediyor.

TİSK, 'TÜİK enflasyonunu baz alıyoruz' diyerek topu TÜİK'e atıyor. TÜİK, kendi verisine güvenmediği için sorumluluk almıyor. Asgari ücret hesabında TÜİK verilerinin esas alınması, işçiler için açlığın ve sefaletin esas alınması demektir."