Vatandaşlar gıda stokluyor! "Üç teneke yağ isteyen var"

Esnafın iddiasına göre durumu olan vatandaş yarın zam gelir korkusu ile gıda stoklamaya başladı. Toptan satış yapan gıda hallerine uğrayan aileler üç teneke yağ istiyor. 5-10 kilo kuruyemiş almaya niyetlenenler evine çuval ile dönmeyi düşünüyor.

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Bugün marketten almadığımız ürünü, ertesi hafta aynı fiyatta bulamıyoruz. Marketlerde raftaki fiyatlar günlük değişmeye başladı. Döviz kuru, ekonomik sıkıntılar ve hayat pahalılığı ile gıda ürünlerindeki fiyat artışlar da birleşince vatandaşlar da gıda alışverişlerini daha fazla toplu yapmaya başladı.

Haber Global'in haberine göre peki bu fiyat artışlarına toptancılar ne diyor? Vatandaş zam olacak korkusuyla daha mı fazla ürün almaya başladı, insanlar evde stok yapmaya başlıyor mu, toptancılara gelen vatandaşlar ne diyor?

'Zam ihtimaline karşı stok'

İstanbul Bayrampaşa Mega Center esnaflarından zeytin ve yumurta toptancısı Zikri Çuhadar, toptan satışların durduğunu belirterek, "Peynir şu anda 55 liraya bakkala, şarküteriye, markete veya pazarcıya geliyor. Bunlarda 70-80 liradan aşağı satamaz. Kim kahvaltı yapacak? Zeytinin kilosu toptan fiyatta 40-45 lira. Bir vatandaş iyi bir zeytin yemek istediği zaman 70 lira ödemesi gerekiyor" diyor. Zamsız hiçbir ürün olmadığını aktaran Çuhadar, ürün satın almaya gelen vatandaşların zam ihtimaline karşı stok yaptığını söylüyor.

En son gelen süt zammı ile üreticinin 2 bin 200 liraya aldığı yemin 5 bin TL'ye kadar çıktığını belirten Çuhadar, "Üreticinin dayanacak gücü kalmadı. Az önce önümüzden geçen adama geçen hafta 40 liraya peynir verdim. Şimdi ki fiyatı 55 TL deyince, 'Ooo ne zaman 55 lira oldu' diye dert yakındı. Ben kendim toptancı olarak almadığım ürün için bile pişman oluyorum" şeklinde konuştu.

'Bugün zam yok mu?' şakası

Kuruyemiş toptancısı Fırat A., da fiyat geçişlerinin oynaklığı nedeniyle piyasanın biraz rölantide olduğunu dile getirdi. Alkaş, kuruyemişin lüks olduğunu, temel ihtiyaçlar dururken vatandaşın kuruyemişten kısabildiğini aktararak, "Şu ara gelenler 'Bugün zam yok mu' diye esprisi yapıyorlar" dedi.

Fırat A., toptancıların zam olabilme ihtimalini göz önünde bulundurarak, biraz fazla ürün aldığını ifade ediyor. Fırat A., "Cumartesi günleri genelde aileler arabalarıyla geliyor. Burada 50 TL'ye aldığı kuruyemişi, kuruyemişçide 80-90 TL'ye almak istemiyor. '5-10 kilo alacağıma çuvalla alırım hem ucuz hem de 3-5 ay yerim' mantığıyla insanlar hareket ediyor" ifadelerini kullandı.

İki katı satış var

Yağ ve un toptancısı ve ismini vermek istemeyen bir işletmeci de durumdan şikayetçi. Yüksek fiyatların kendilerini de etkilediğini söyleyen işletme sahibi, market, şarküteri gibi yerlere ve pastanelere satış yaptıklarını iletiyor.

İşletme sahibi, "Un ve yağ almak için gelen müşterilerimiz daha önce aldıklarının iki katını alıyor. Çünkü bir sonraki satışta fiyatın aynı olmayacağını düşünüyor. Bu zamlar toptancı ya da market işletmesi ile alakalı değil, bilinmeli" diyor.

Arada perakende satış yaptıklarını ifade eden işletmeci, "Arabayla gelen-giden aileler var. Ama işimiz tamamıyla işletmelerle. Geldiği için kırmak istemiyoruz ama bir aileye 1 teneke (18 kg) yağ verelim diyoruz ama 3 teneke istiyor. İnsanlar evlerinde stok yapmaya başladı diyebilirim. Tabi ekonomik durumu biraz daha iyi olan insanlar" şeklinde konuştu.