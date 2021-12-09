Memur için üçlü zam yolda! Yeni memur zammı ile birlikte işte merak edilen zam oranı hesabı
Ocak 2022'de milyonlarca memur yeni zamlarla beraber maaşını alacak. 2021 yıl sonu yaklaşırken 'Memur zammı kaç TL olacak, memur enflasyon farkı ne kadar olacak?' soruları gündemdeki sıcaklığını artırırken, memur için zam formülleri de ortaya çıktı.
Milyonlarca memur için Ocak zammı yükseliyor. Ocak'ta maaşlarına yüzde 5 zam, 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memur için ayrıca sosyal refah düzenlemesi ile de ek zam alacağı açıklandı.
15 Ocak'a yetiştirilmesi planlanıyor
Zam oranı seyyanen bir artış tutarı ile tespit edilebileceği gibi, oransal bir refah payı da belirlenebilecek. Yüzde 5'lik zam oranının yükseltilmesi de bir seçenek. İşlemin, zamların yansıtılacağı 15 Ocak'taki ilk maaş ödemelerine yetişmesi planlanıyor.
Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre söz konusu zam için sendika ile bakanlık yetkilileri çalışma yapacak. Yapılacak düzenlemenin detayları çalışmalarla belli olacak.
Memur zammı ne kadar olacak?
Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun 5 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 çıktı. 5 aylık enflasyona göre memurların enflasyon farkı yüzde 7.48 oldu. Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.