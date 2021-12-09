Memur için üçlü zam yolda! Yeni memur zammı ile birlikte işte merak edilen zam oranı hesabı

Memur zammı ne kadar olacak?

Bu yılın ikinci yarısındaki enflasyonun 5 aylık bölümü belli oldu. Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 çıktı. 5 aylık enflasyona göre memurların enflasyon farkı yüzde 7.48 oldu. Kesin oran için geriye sadece Aralık verisi kaldı. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

