Almanya'da cami otoparkındaki araç kundaklandı

Almanya'nın Bochum kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine bağlı Merkez Camisi'nin parkındaki bir araç kundaklanma sonucu kullanılamaz hale geldi.

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Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinden (DİTİB) yapılan açıklamaya göre, saat 02.50'de meydana gelen olayın ardından camiye 500 metre uzaklıktaki başka bir araç da kundaklanmaya çalışıldı.

Güvenlik kameralarınca kaydedilen ve cami cemaatinden bir Türk'e ait olan aracın kundaklanması olayında ölen ya da yaralanan olmadı.

Bochum DİTİB Merkez Camisi Dernek Başkanı Adnan Akçay, kamera kayıtlarına göre gece bir kişinin camiye ait otoparka gelerek bir aracın altına benzin döküp yaktığını söyledi.

Yanan aracın kullanılamaz hale geldiğini belirten Akçay, daha sonra aynı kişinin caminin 500 metre ilerisinde başka bir aracı da yakmaya çalıştığını ancak aracın yanmadığını ifade etti.

Polis, kundaklama olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Essen Başkonsolosu Cebeci'den camiye ziyaret

Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci, Merkez Camisi'ni ziyaret etti.

Cebeci, burada yaptığı açıklamada, caminin otoparkında bir Türk'e ait aracın kundaklanarak kullanılamaz hale geldiğini, saldırının sebebinin henüz bilinmediğini ve güvenlik birimlerinin her ihtimali göz önünde bulundurarak olayı soruşturduğunu söyledi.

Sabaha karşı meydana gelen olayı haber alır almaz olay yerine intikal ettiklerini aktaran Cebeci, "Camimizin park alanında bulunan bir vatandaşımıza ait aracın kundaklandığını öğrendik. Bochum emniyeti kriminal dairesi ve anayasayı koruma teşkilatı olay yerinde inceleme yaptı." dedi.

Cami kapısına domuz başı asılmış

5 Aralık'ta da Dortmund'da bir caminin kapısına domuz başı asıldığını hatırlatan Cebeci, "Bochum Emniyet Müdürüne de konuyla ilgili endişelerimizi ilettik. 3 gün önce Dortmund'da olan sevimsiz olayı da hatırlattık. Kısa aralıklarla bu tür olayların olmasının cemaatimizde tedirginliğe sebep olduğunu söyledik. Şu anda aracın yakılması hadisesinin mahiyetini bütün ihtimalleri dikkate alarak inceliyorlar. Bize de geri dönüş yapacaklarına dair söz verdiler. Biz de cemaatimizle bir araya geldik, vatandaşımıza geçmiş olsun dileğimizi ilettik. Bundan sonraki süreci Alman makamlarıyla birlikte takip etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bu arada, kundaklama sonrası kullanılamaz hale gelen araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Güvenlik birimleri konuyla ilgili soruşturma yürütüyor.