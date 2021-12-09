BIST 2.052
DOLAR 13,79
EURO 15,62
ALTIN 787,17
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

Bursa'da alacak verecek meselesi kanlı bitti

BURSA'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlarla bir kişi hayatını kaybederken, 4 kişi gözaltına alındı .

Abone ol

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Musa Baba sokak üzerinde saat 21.00'de buluşan iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu U.Ö. isimli kişi F.Ö. isimli şüphelinin silahından çıkan kurşunla göğsünden yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası harekete geçen Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olay günü orada bulunan E.Ç., S.T, ve M.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayın şüphelisi F.B. ve beraberindeki 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İşveren çalışanın AGİ ödenmesini yapmazsa ne olur?
İşveren çalışanın AGİ ödenmesini yapmazsa ne olur?
Meteoroloji'den fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat seferler de iptal
Meteoroloji'den fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! Bu illerdekiler dikkat seferler de iptal
CHP'li Veli Ağbaba: TÜİK hesaplamayarak kaçmaya çalışıyor
CHP'li Veli Ağbaba: TÜİK hesaplamayarak kaçmaya çalışıyor
AÖL sınav sonuçları 2021 1. dönem açık lise sonuçları ne zaman açıklanır?
AÖL sınav sonuçları 2021 1. dönem açık lise sonuçları ne zaman açıklanır?
Düzce'de tıp fakültesi öğrencisi oğlunu ziyarete gitti! 6'ncı kattan düşüp öldü
Düzce'de tıp fakültesi öğrencisi oğlunu ziyarete gitti! 6'ncı kattan düşüp öldü
Açık lise online sınav nasıl girilir 2021 1.dönem AÖL sınav tarihleri
Açık lise online sınav nasıl girilir 2021 1.dönem AÖL sınav tarihleri
Türk Tabipler Birliği uyardı: Beyin ve sinir cerrahi operasyonları durdu
Türk Tabipler Birliği uyardı: Beyin ve sinir cerrahi operasyonları durdu
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile MHRS genelgesi Fahrettin Koca imzaladı Vatandaş randevu bulamıyordu
Sağlık Bakanlığı'ndan 81 ile MHRS genelgesi Fahrettin Koca imzaladı Vatandaş randevu bulamıyordu
Beşiktaş'ın teknik direktör adayları! Ahmet Nur Çebi görüşmelere başlayacak
Beşiktaş'ın teknik direktör adayları! Ahmet Nur Çebi görüşmelere başlayacak
Özgür Burak Akkol evli mi eşi ve çocukları var mı?
Özgür Burak Akkol evli mi eşi ve çocukları var mı?