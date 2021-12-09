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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari aracın sürücüsü, kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonun arkasında yaklaşık 60 metre sürüklenen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

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Kaza, İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Akmeşe mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kutsi Başsarıoğlu idaresindeki 67 LF 362 plakalı Ford marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle İ.D. yönetimindeki 41 HB 519 plakalı Mercedes marka kamyona arkadan çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yaklaşık 60 metre kamyonun altında sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araç içinde sıkışan Mehmet Kutsi Başsarıoğlu'yu kurtarmak için itfaiye ekipleri çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları neticesinde sıkıştığı yerden çıkartılan Başsarıoğlu'nun hayatını kaybettiği tespit edildi.

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