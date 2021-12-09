Esad yeniden kabul görüyor! Arap Enerji Konferansı Suriye'de yapılacak

Reuters, Arap Enerji Konferansı 2024'te Suriye'de düzenleneceğini bildirdi.

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Karar, Arap Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün Kuveyt'teki toplantısında alındı. Bu örgütte Cezayir, Bahreyn, Mısır, Irak, Kuveyt, Libya, Katar, Suudi Arabistan, Suriye, Tunus ve BAE yer alıyor.

Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamada, başkent Şam'ın Arap Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OAPEC) üyelerinin oybirliğiyle kabul etmesinin ardından 2024'te Arap Enerji Konferansı'na ev sahipliği yapacağını bildirdi.

Konferansın Şam'da yapılmasına onay verenler arasında Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü bloke eden Katar'ın da olması dikkat çekti.

Toplantıda, 2023'te Katar'da yapılacak konferanstan sonra Şam'ın 2024'te toplantıya ev sahipliği yapması ve Suriye'nin dönem başkanı Suudi Arabistan'ın yerini almak üzere 2022'den itibaren bir yıl boyunca Arap Petrol Bakanları Konseyi'ne başkanlık etmesi kabul edildi.