Sosyal medyada uyuşturucuya özendiren 5 kişiye gözaltı

GAZİANTEP'te, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu kullanımına özendiren paylaşımlar yaptığı belirlenen 5 kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı.Abone ol
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımına özendiren paylaşımlar yapıldığını belirledi.
Ekipler tarafından gerçekleştirilen araştırmada, uyuşturucuya özendiren paylaşımlar yapan 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Polis ekipleri, savcılık kararıyla şüphelileri, adreslerine düzenlediği operasyonla yakaladı. Adreslerinde yapılan aramaların ardından gözaltına alınan ve ismi açıklanmayan şüpheliler, emniyette sorgulanmaya başlandı.